Москва, 9 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Крупная сумма денег пропала из московской квартиры дочери актёра Дмитрия Назарова Арины. По подозрению в краже задержана уборщица, сообщил 9 октября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Соцсети Дмитрий Назаров с дочерью

7 октября 23-летняя Арина Назарова обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что пригласила в квартиру уборщицу Татьяну М., услугами которой семья пользуется уже три года, и оставила ей ключи.

Вечером, вернувшись с работы, девушка обнаружила, что уборки в квартире не было, принадлежности для наведения порядка разбросаны по квартире, а в спальне сдвинута тумбочка, в которой хранились деньги. Из тумбочки пропал конверт, в котором лежали 3,36 млн рублей.

Задержали уборщицу в ночь на 9 октября, она созналась в краже. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, после начала СВО актёр Дмитрий Назаров занял антироссийскую позицию. В январе Назарова и его жену, актрису Ольгу Васильеву, уволили из театра. После этого они покинули страну.

В апреле текущего года Тверской суд Москвы признал Назарова виновным в дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей. После этого артист назвал граждан России «изгоями мироздания».