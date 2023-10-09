Белгород, 9 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Сенатором от Белгородской области вместо ушедшего в отставку Николая Рыжкова назначена бывший главврач областной больницы Жанна Чефранова. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Жанна Чефранова

«Провёл рабочую встречу с Жанной Юрьевной Чефрановой — бывшим главврачом Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, которая с сегодняшнего дня будет представлять интересы белгородцев в Совете Федерации», — написал Гладков.

Он отметил, что сейчас регион переживает непростое время, когда идёт сокращение доходов областного бюджета и ресурсы тратятся на восстановление жилья и инфраструктуры, повреждённых в результате обстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжковдосрочно перестал быть сенатором от Белгородской области. Он представлял правительство региона в Совете Федерации на протяжении 20 лет — с 2003 года. По словам Рыжкова, он ушёл из Совета Федерации в силу преклонного возраста.