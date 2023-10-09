Рамалла , 9 октября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В период с 7 по 9 октября в секторе Газа от ударов израильской армии погибли 560 человек, более 2900 человек получили ранения, сообщили в министерстве здравоохранения Палестины.

Bashar Taleb/Global Look Press

«Число жертв продолжающейся агрессии Израиля в секторе Газа возросло до 560, более 2900 ранены», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек, как военнослужащие, так и мирные жители, были взяты в плен.

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, в том числе по жилым домам, в которых, по заявлениям властей этой страны, скрывались лидеры и бойцы ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информации о пострадавших или нуждающихся в помощи гражданах России не поступало, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.