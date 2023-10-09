Киев, 9 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Конфликт в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, Киев может лишиться западной поддержки из-за боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua»

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

В материале говорится о том, что происходит перефокусировка мирового внимания на новый конфликт, на события, в которых есть динамика, в отличие от Украины, перенаправление Израилю части военной, финансовой помощи, которая необходима Киеву.

Издание указывает на то, что союзники Киева теперь будут поставлять военную помощь Израилю, данную ситуацию могут также ухудшить чиновники США, которые выступают против оказания поддержки Украине.

В статье отмечается, что Киев ждёт ещё один виток «американских горок», временное ослабление внимания к Украине, возможно, на недели, месяцы, с последующим возвращением сотрудничества на предыдущий уровень.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Конгресса, в ходе которого проходило голосование о дальнейшей помощи Украине, республиканец Майк Коллинз (штат Джорджия) выступил против увеличения поддержки Киева, а также за усиленную помощь Тайваню. Отмечается, что для него и некоторых других конгрессменов Тайвань и Украина фактически являются соперниками в борьбе за ограниченный объём американской военной помощи. По словам Коллинза, задержки в поставках американского оружия на Тайвань в первую очередь служат результатом отставания американского производства и рассеянности администрации президента США Джо Байдена, для которого поставки оружия на Украину имеют приоритет перед Тайванем.

Военный эксперт Джон Россомандо высказал мнение о том, что Украину может ждать судьба Ирака, Вьетнама и Афганистана из-за коррупционных скандалов Киева и Вашингтона. Он отметил, что коррупция и её восприятие с обеих сторон Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Украины продолжать сражаться и победить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины. Он также отметил, что руководство Российской Федерации ведет учёт и подсчёт остатков вооружений на складах на Украине.