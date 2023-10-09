Киев, 9 октября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Глава киевского режиме Владимир Зеленский уволил командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Министерство обороны Украины Игорь Танцюра

«Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего сил территориальной обороны вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Другим указом глава киевского режима назначил командующим силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича, который ранее возглавлял штаб восточной группировки войск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Вместе с Загороднюком в розыск объявили Танцюру и экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока.

3 сентября Зеленский уволил с поста министра обороны Украины Алексея Резникова. Новым главой украинского минобороны стал глава Фонда госимущества Рустем Умеров.