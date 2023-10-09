Вашингтон, 9 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Если Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине на $100 млрд, то президент Джо Байден окажется в неприятной ситуации. Об этом 8 октября заявил американский журналист Гарланд Никсон в интервью YouTube-каналу George Galloway.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если Конгресс одобрит помощь на $100 млрд, а потом Украина рухнет, у Байдена будут серьёзные проблемы», — сказал Никсон.

По его словам, киевский режим обречен и близок к краху, поэтому лучше не одобрять ему новый пакет помощи.

Он добавил, что украинское контрнаступление провалилось, а конфликт находится на последнем издыхании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее The Daily Telegraph написала, что Байден запросил у Конгресса разрешение выделить $100 млрд в качестве дополнительной поддержки Киева. Журналисты уточнили, что речь идёт о финансировании Украины в течение 2024 года.

4 октября бывший президент США Дональд Трамп призвал американское руководство немедленно прекратить поддержку Киева. Он отметил, что европейские страны выделяют на эти нужды гораздо меньше средств, чем Вашингтон. Экс-глава Белого дома считает, что их вклад должен сравняться с размером помощи со стороны США.