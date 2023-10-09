Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Израильская армия зафиксировала 9 октября проникновение на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

IMAGO/FADI AMUN/Saeed Qaq/ТАСС

«Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории. В этот район направлены военнослужащие Армии обороны Израиля. Подробности последуют», — говорится в сообщении, которое передаёт ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что на границе Ливана и Израиля накапливается конфликтный потенциал.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию. Израильские войска превратят в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС, предупредил он.

Согласно последним данным, число погибших граждан Израиля в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 800, число пострадавших составило 2,4 тыс. человек.