Москва, 9 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Государственный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) передан в управление ВТБ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 9 октября на официальном портале правовой информации.

Владимир Сергеев/РИА Новости

Из документа следует, что 100% акций АО «ОСК», находящихся в собственности государства, передаются в доверительное управление ПАО «Банк ВТБ» сроком на пять лет. Такое решение принято в целях повышения эффективности управления акциями и дальнейшего развития судостроительной промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, Путин объявил о решении, касающемся госпакета акций ОСК, 10 августа на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Ранее передать госпакет ВТБ предложило правительство.

Президент заявил, что изменения являются «без всякого преувеличения, вызовом». Он выразил уверенность, что специалисты ВТБ справятся со всеми вопросами, в том числе с относящимися к финансовому оздоровлению компании.