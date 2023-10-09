Москва, 9 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Четыре постоялицы пансионата для престарелых в Ижевске попали в больницу с острым отравлением парами хлора, три бабушки скончались. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Александр Погожев ИА Регнум

По его данным, 82-летних пенсионерок Газалию А. и Разилю Ф., 95-летнюю Владилену Р., а также 75-летнюю Лидию П. обнаружили в ночь на 8 октября в их комнате в пансионате без сознания. Женщин госпитализировали, но вскоре две из них скончались. Позднее в минздраве по республике Удмуртия уточнили, что скончалась третья пенсионерка. За жизнь четвёртой продолжают бороться врачи, она в тяжёлом состоянии.

СУ СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как рассказали в пресс-службе СК, по предварительным данным, одна из пенсионерок растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. Из-за паров хлора отравление получили и её соседки по комнате.

17 сентября ИА Регнум сообщало, что после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде трое детей были госпитализированы с признаками отравления хлором. Отмечалось, что большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.