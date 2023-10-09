Киев, 9 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Сложности в отношениях между Киевом и Вашингтоном будут нарастать по мере приближения президентских выборов в США. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью украинской версии журнала Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал отсутствие нового финансирования для Украины в законе, который одобрил Конгресс США и 1 октября подписал президент Джо Байден. По словам Кулебы, решение Конгресса «скорее инцидент, а не системный сбой», оно стало ярким моментом политической борьбы и «уроком для всех».

«Но должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов», — сказал Кулеба.

Подписанный Байденом закон позволит продолжить финансирование работы правительства сроком до 17 ноября, но без выделения средств на нужды Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Белом доме признали, что США потратили около $111 млрд на украинский конфликт, а также отметили, что число конгрессменов, выступающих против финансирования киевского режима, растёт.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США обернётся для киевского режима и его лидера Владимира Зеленского большим уроном. При Трампе США откажутся поддерживать Украину, уверен политик.