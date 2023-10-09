Белгород, 9 октября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Сотрудники ДПС в Белгородской области открыли огонь по автомобилю, который отказался остановиться по их требованию. Как оказалось, в машине находились двое подростков, один из них получил огнестрельное ранение, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в ночь на 9 октября на трассе «Богословка — Дальняя Ливенка — Чибисовка» в районе села Богословка. Правоохранители попытались остановить ВАЗ-2107, но водитель несколько раз проигнорировал требование. Началась погоня, в ходе которой сотрудники ДПС открыли огонь из табельного оружия по колёсам преследуемого автомобиля. Всего двое полицейских выстрелили по 16 раз каждый.

После того как автомобиль нарушителя всё уже удалось остановить, выяснилось, что за рулём находился восемнадцатилетний юноша. Он получил огнестрельное ранение спины. При этом на пассажирском сиденье находился его 17-летний друг, он не пострадал.

Пострадавшему молодому человеку оказали медицинскую помощь.

16 сентября в Солнечногорском округе Подмосковья, уходя от полицейской погони, водитель автомобиля открыл стрельбу. В результате погиб сотрудник Госавтоинспекции. Нарушитель был ранен и задержан.