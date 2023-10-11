Москва, 11 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку проектов по строительству модульных отелей. Субсидии будут предоставлены 58 регионам на реализацию 433 инвестпроектов и создание новых мест для комфортного отдыха туристов.

Сайт туристического комплекса «Причал №11» Туристический комплекс «Причал №11» в Мурманской области

«Таким образом будет создано свыше 8 тысяч номеров в гостиницах, что станет весомым стимулом в развитии регионов, а у граждан к новому отпускному сезону уже в 2024 году появится более широкий выбор всех вариантов отдыха», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин. Такая мера поддержки, по словам главы кабмина, была положительно воспринята инвесторами и региональными властями, поскольку в стране наблюдается большой спрос на строительство модульных быстровозводимых отелей.

Ранее в рамках весеннего конкурсного отбора по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», проведенного Минэкономразвития РФ, правительство приняло решение поддержать субсидией на создание модульных отелей 213 проектов предпринимателей из 38 регионов. Это позволит в ближайшие два года построить дополнительные 6,7 тысяч новых номеров для комфортного размещения отдыхающих.

Правительство Чукотки Глэмпинг-база на Чукотке

Таким образом с учетом дополнительного финансирования и проведенного весеннего отбора по программе строительства модульных отелей, до конца 2024 года в 66 регионах России появятся суммарно 14,5 тысяч новых номеров. Увеличение числа мест, где гости могут остановиться и отдохнуть с комфортом, способствует и увеличению спроса на внутренний туризм. По данным статистики, число турпоездок по стране только за май–август 2023 года уже выросло на 16%. Таким образом, в высокий летний сезон в России отдохнуло 32 млн человек, что на 5 млн больше, чем годом ранее.

«Поставлена задача нарастить число турпоездок до 140 млн к 2030 году. Для этого нужно в первую очередь наращивать предложение. Стоят задачи по расширению номерного фонда, по формирую новых точек притяжения, по повышению транспортной доступности», — сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с регионами по итогам летнего туристического сезона 2023 года.

Строительство модульных отелей помогает быстро увеличивать номерной фонд в стране, так как срок на строительство и введение в эксплуатацию таких объектов для размещения очень короткий. Объекты строятся в самых живописных природных местах и позволяют гостям в комфортных условиях и со всеми удобствами отдохнуть на природе.

Значительных успехов в увеличении турпотока добилась Мурманская область. В 2022 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» объем государственной поддержки мурманских субъектов туриндустрии увеличился в 30 раз по сравнению с другими годами, превысив 200 миллионов рублей. В этом же году регион поставил не только абсолютный рекорд по количеству гостей, но и рекорд среди всех регионов Арктической зоны. По данным Мурманскстата и внутреннего мониторинга, турпоток в Мурманскую область в прошлом году составил почти 540 тысяч человек, что на 11% выше турпотока 2021 года.

«Нацпроект — отличный инструмент, который дополняет региональные меры поддержки», — отметил ИА Регнум председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. По его словам, в прошлом году в регионе поддержали объекты придорожного сервиса, которые находятся на пути следования или в местах туристического интереса, а в следующем году, в год культурно-познавательного туризма в Мурманской области, региональные меры поддержки в рамках стратегического плана «На Севере — Жить!» будут направлены на инициативы предпринимателей по созданию и развитию объектов притяжения.

В селе Териберка Мурманской области предприниматель Алексей Чекунин открыл турбазу «45 причал», а бизнесмен Алексей Клибанский усовершенствовал туристический комплекс «Лапландская деревня» в 25 км от Мурманска. Он построил 16 купольных шатров (глэмпингов) с панорамными окнами и расширил уже существующий номерной фонд.

Одним из регионов, получивших субсидию на строительство модульных отелей в 2022 году, стала Тверская область. В регионе было реализовано три проекта по строительству модульных отелей — в «Конаково Ривер Клаб», в гостиничном комплексе «Ямская слобода» и на базе отдыха «Тутань».

«Увеличение потока внутреннего туризма с учётом сложившейся конъюктуры на туристическом рынке ощущается. Большое количество людей и гостей развернулось от зарубежных поездок на изучение территорий России. Это чувствуем и мы на себе», — отметил корреспонденту ИА Регнум управляющий «Ямской слободы» Владимир Орлов.

С учётом того, что гостиничный комплекс рассчитан на разные сегменты отдыха — гостиницы, туристический кемпинг, комфортабельный семейный глэмпинг — в будущем руководство планирует построить дополнительно ещё и зону «Кочевника». Туристическим группам будут доступны палаточный и юрточный городки. Также предусмотрена зона кемперов — для тех, кто путешествует на своих автодромах.

«Перспективы развития есть и есть планы на будущее. Что касается субсидии, то основная была потрачена как раз на строительство глэмпинга — комфортабельных двухкомнатных коттеджей, рассчитанных на четверых человек, где есть санузлы, кухня и так далее. То есть, это мини-дома на лоне природы», — пояснил Владимир Орлов.

В рамках дополнительного финансирования программы по строительству модульных отелей в 2023 году поддержку впервые получили 13 регионов. Это Архангельская, Астраханская, Ивановская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, Забайкальский и Ставропольский края, Республики Адыгея и Тыва.

А наибольший объём средств, по словам министра Решетникова, получат республики Дагестан, Башкортостан, Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарская республика. Также в лидеры вышли Астраханская, Иркутская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская и Тверская области.

Например, Тверская область, став участником программы по строительству модульных отелей в 2023–2024 годах, на поддержку предпринимательских проектов суммарно получила более 244 млн рублей. В ближайшие два года в регионе появится еще четыре новых модульных отеля — в «Конаково» на берегу Волги, на территории санатория «Карачарово» в 75 км от Твери и в туристическом центре активного отдыха в Пеновском муниципальном округе.

«Тверской области предоставлен наибольший объём средств на эти цели среди субъектов Центрального федерального округа. Это позволит увеличить в нашем регионе количество глэмпингов и кемпингов, которые пользуются большим спросом, и привлечь дополнительный турпоток», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Новые глэмпинги появятся, в том числе, и на особо охраняемых природных территориях — в национальных парках и заказниках. Приоритетную поддержку также получат регионы, где есть особые экономические зоны туристско-рекреационного типа.

Сайт эко-парка «Легенды леса» Эко-парк «Легенды леса» в Ярославской области

К примеру, рядом с одним из старейших русских городов, Угличе Ярославской области, появился эко-парк «Легенды леса». Благодаря господдержке поддержке нацпроекта «Туризм» на его территории появилось 15 комфортных и современных модульных домов. С увеличением мест размещения вырос и спрос.

«Мы построили 15 домов. Уже строим ресторан и искусственный рыбный водоём где-то на два гектара. Также планируем открыть ферму, конюшню, пасеку. Есть ещё свои сады-огороды. Господдержка помогла — мы получили 22 миллиона рублей в рамках софинансирования, добавив более 40 миллионов собственных средств. Развиваемся дальше, интерес в нашему эко-парку однозначно растёт», — пояснил ИА Регнум руководитель эко-парка «Легенды леса» Дмитрий Ширгаев.

Как сообщало ИА Регнум, по решению президента России по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в России создаётся и обновляется туристическая инфраструктура. Программа нацпроекта по поддержке строительства модульных отелей стартовала в 2022 году. Благодаря ей в регионах увеличивается число мест и предложений для комфортного отдыха, в том числе в природных местах.

Строительство быстровозводимых модульных отелей происходит на принципах софинансирования: не менее 50% от стоимости проекта — это средства бизнеса, вторую часть стоимости проекта поддерживает государство за счет субсидии.