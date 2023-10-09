Москва, 9 октября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Оружие, переданное западными партнёрами Украине, активно применяется в Израиле, заявил 9 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афганистане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках», — написал он, добавив, что коррумпированные украинские власти и раньше торговали всем, что получали: воровали газ и нефть, продукты, материалы.

Зампред Совбеза предупредил, что дальше будет только хуже, и на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева.

Ранее Медведев отмечал, что конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия, и США там ключевой игрок. Однако вместо активного урегулирования палестино-израильского конфликта США вмешались в конфликт на Украине и занимаются сталкиванием близких народов.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию. Израильские войска превратят в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС, предупредил он.

Согласно последним данным, число погибших граждан Израиля в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 800, число пострадавших составило 2,4 тыс. человек.