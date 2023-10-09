Москва, 9 октября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил 9 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, были отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Торское, Григоровка ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества и Торского участка военные российской группировки «Центр» сорвали семь атак ВСУ.

Российские военные уничтожили более 20 артиллерийских расчётов ВСУ. Украинская армия потеряла 60 бойцов, а также два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.