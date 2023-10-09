Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Более 20 человек получили не совместимые с жизнью травмы в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на слова очевидца.

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По его данным, израильская бомбардировка состоялась без предупреждения.

«На месте полно тел, я видел более 20 погибших», — приводит агентство слова очевидца по имени Абу Хатыр.

Как передавало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение палестино-израильского конфликта подтверждает, что статус-кво в этом регионе нежизнеспособен. Глава российского МИД призвал Израиль и Палестину срочно остановить кровопролитие и начать поиск мирного решения.

Российский политолог Георгий Бовт высказал мнение о том, что наиболее вероятный сценарий развития конфликта — продолжение его активной фазы на протяжении нескольких недель, в течение которых ХАМАС исчерпает ресурсы для дальнейшего масштабного ведения военных действий.