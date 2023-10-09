Шлиссельбург, Ленинградская область, 9 октября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Бывший глава муниципального образования Шлиссельбург Артём Желудов вместе с сообщниками захватил здание администрации, сообщила 9 октября пресс-служба администрации Кировского района Ленобласти на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео

«Освобождённый из «Крестов» Желудов и его сообщники сегодня в 7:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации уточнили, что вход в помещение, где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией, контролирует сам Желудов, не пуская в помещение ни полицию, ни сотрудников.

До августа 2023 года Желудов руководил администрацией Шлиссельбурга, однако у него начались конфликты с советом депутатов. В итоге он забрал трудовую книжку, а Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. 23 августа суд отправил его в СИЗО «Кресты», 5 октября его выпустили, заменив меру пресечения на запрет определённых действий.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября стало известно, что бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова приговорили в трём годам и двум месяцам колонии по делу о превышении служебных полномочий. Он был задержан 22 июля 2022 года по делу о строительстве метро в Красноярске и по решению суда отправлен под домашний арест. Дмитров полностью признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение, указав на причастных к преступлению. Вскоре задержали также главу транспортного управления Красноярского края Константина Мандрова и председателя совета директоров компании-подрядчика «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.