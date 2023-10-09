Москва, 9 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Россия озабочена судьбой проживающих в Израиле соотечественников и готова помочь в их эвакуации. Об этом 9 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Он отметил, что ранее Россия многократно подтверждала заинтересованность в обеспечении безопасности и Палестины, и Израиля.

«В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает. Мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем всё, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Лавров заявил, что кровопролитие между Израилем и Палестиной необходимо срочно остановить и начать поиск мирного решения. Он призвал уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счёт есть чёткие решения Совбеза ООН, договорённости между Израилем и Палестиной.

Также глава российского МИД отметил, что обострение палестино-израильского конфликта подтверждает, что статус-кво в этом регионе нежизнеспособен.