Москва, 9 октября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован из-за сотрясения головного мозга, он находится в сознании. Об этом сообщили 9 октября в его пресс-службе.

Илья ПиталевРИА Новости Главный раввин России Берл Лазар

Врачи оценивают состояние Берла Лазара как стабильное и безопасное, его доставили в больницу накануне вечером. Ожидается, что он проведёт в больнице несколько дней.

«Важно отметить, что раввин всё время находится в полном сознании и в общении с медицинским персоналом, и ожидается полное восстановление», — приводит сообщение пресс-службы «Газета.Ru».

Лазар получил травму головы в синагоге в Марьиной Роще, когда участвовал в религиозном танце на празднике Симхат Тора. Официальный представитель раввина Борух Горин рассказал, что Лазар, узнав о нападении палестинских радикалов на Израиль, призвал собравшихся «исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность».

Раввин исступлённо танцевал до полтретьего ночи, а потом упал. Он мог поскользнуться или столкнуться с кем-то из танцующих, говорится в заметке Горина в журнале «Лехаим».

Берлу Лазару 59 лет, главным раввином его избрали 15 ноября 1999 года на первом съезде Федерации еврейских общин России (ФЕОР). С 1995 года он также занимает пост председателя Объединения раввинов СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая 2022 года Берл Лазар призвал не забывать о подвиге советских солдат, которые победили нацизм и спасли народы мира от рабства. Он подчеркнул, что евреи были спасены от поголовного истребления, и даже те, кто только что родился, обязаны жизнью солдатам Победы.

В январе 2023 года главный раввин заявил, что Россию унизили, когда не пригласили на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Он подчеркнул, что любой народ должен уметь быть благодарным тем, кто смог спасти его от уничтожения.