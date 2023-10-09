Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино
Рогов: российские военные отразили две новые атаки ВСУ в районе села Работино
Мелитополь, 9 октября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Российские военные отразили две новые атаки украинских войск в районе села Работино Запорожской области. Об этом 9 октября сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Работино — Вербовое: две попытки атак ВСУ. Они печально закончились для украинских боевиков, так как были накрыты нашей артиллерией, миномётами и фронтовой авиацией», — приводит слова Рогова «РИА Новости».
Он отметил, что уничтожено несколько десятков украинских боевиков, а также единиц транспорта и артиллерийских установок ВСУ.
Кроме того, по словам Рогова, ВС РФ провели несколько удачных контратак на участке Работино — Копани.
Также он добавил, что ситуация на линии фронта находится под контролем российских военных, а использование системы дистанционного минирования тыловых позиций и маршрутов снабжения приводит в панику украинских военных.
Как ранее передавало ИА Регнум, 8 октября Рогов сообщил, что российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Времевского выступа. Он отметил, что после этого бойцы ВС РФ смогли продвинуться вперёд и улучшить свои позиции.
6 октября в Минобороны отметили, что на запорожском направлении российские военные успешно продвинулись, заняв за неделю более выгодные рубежи в районах сёл Работино и Вербовое. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ.