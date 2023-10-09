Путин провёл встречу с министром культуры Любимовой
Путин обсудил с Любимовой развитие культуры в новых регионах
Москва, 9 октября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается 9 октября на сайте Кремля.
Отмечается, что Любимова информировала президента о работе в новых субъектах Федерации, а также о планах по открытию музейно-выставочных объектов в регионах.
По словам министра, в новых регионах России работают более 13 тыс. деятелей культуры, более тысячи библиотек, почти тысяча домов культуры, около 160 детских школ искусств и 77 музеев.
«По всем этим направлениям мы начинаем планомерно работать так же, как в национальном проекте «Культура» со всеми регионами мы начинали трудиться», — уточнила Любимова.
Также министр отметила, что ранее на четыре региона было два работающих кинозала, тогда как сейчас в новых регионах 51 кинозал.
«Ещё одно важное направление, которое мы начали разрабатывать в федеральных музеях, — это детские центры», — продолжила Любимова.
По её словам, на сегодняшний день уже 13 таких центров; в начале 2024 года все музеи будут с такими детскими центрами.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 октября Путин заявил, что власти Украины истребляли русскую культуру в новых регионах России, когда они были под контролем Киева.
В начале июня Путин назвал попыткой самоубийства уничтожение русской культуры за рубежом. Он подчеркнул, что она уже стала частью европейской и мировой культуры. Президент также заявил, что культуру такого великого народа, как российский, невозможно уничтожить.