Москва, 9 октября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается 9 октября на сайте Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время рабочей встречи

Отмечается, что Любимова информировала президента о работе в новых субъектах Федерации, а также о планах по открытию музейно-выставочных объектов в регионах.

По словам министра, в новых регионах России работают более 13 тыс. деятелей культуры, более тысячи библиотек, почти тысяча домов культуры, около 160 детских школ искусств и 77 музеев.

«По всем этим направлениям мы начинаем планомерно работать так же, как в национальном проекте «Культура» со всеми регионами мы начинали трудиться», — уточнила Любимова.

Также министр отметила, что ранее на четыре региона было два работающих кинозала, тогда как сейчас в новых регионах 51 кинозал.

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«Ещё одно важное направление, которое мы начали разрабатывать в федеральных музеях, — это детские центры», — продолжила Любимова.

По её словам, на сегодняшний день уже 13 таких центров; в начале 2024 года все музеи будут с такими детскими центрами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 октября Путин заявил, что власти Украины истребляли русскую культуру в новых регионах России, когда они были под контролем Киева.

В начале июня Путин назвал попыткой самоубийства уничтожение русской культуры за рубежом. Он подчеркнул, что она уже стала частью европейской и мировой культуры. Президент также заявил, что культуру такого великого народа, как российский, невозможно уничтожить.