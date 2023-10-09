Санкт-Петербург, 9 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в сентябре 2023 года перенёс инфаркт миокарда, в связи с этим концерты группы переносятся на более поздний срок, сообщили 9 октября представители ДДТ.

Владимир Астапкович/РИА Новости Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук

«Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенёс инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», — сказано в сообщении на официальном сайте группы, посвящённом её концертной деятельности.

Шевчук, которому летом 2023 года исполнилось 66 лет, чувствует себя хорошо, добавили представители ДДТ.

В связи с операцией лидера группы концерты ДДТ в Тель-Авиве (Израиль), Белграде (Сербия) и Лимасоле (Кипр) перенесены на январь 2024 года. Тогда же состоится и концерт в Дубае. Все ранее приобретённые билеты будут действительны, а зрители, которые не смогут посетить концерты в новые даты, смогут вернуть деньги, добавили представители группы.

В марте 2023 года сообщалось о переносе выступлений ДДТ в Петербурге, Москве, а также Челябинске и Оренбурге на неопределённый срок. Причины переноса концертов не назывались. Зрители смогут обменять билеты, когда будут известны новые даты выступлений, или сдать билеты в любое время, отмечали представители группы.

В сентябре 2023 года сообщалось, что композитор и певец Игорь Николаев успешно перенёс операцию на сердце, и его перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Концерты Николаева состоятся не ранее чем через полгода, отмечали знакомые музыканта. К врачам композитор обратился из-за болей в сердце.