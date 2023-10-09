Приморск, Ленинградская область, 9 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В портах Приморска (Ленинградская область) и Новороссийска (Краснодарский край) 7 октября началась отгрузка дизельного топлива, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«На основании заявок нефтяных компаний, подтверждённых в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов в Приморске и Новороссийске», — цитирует Дёмина РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 октября правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации топливного рынка. В их числе — возврат к выплатам по демпферу в полном объёме и снятие введённого в сентябре 2023 года запрета на экспорт дизельного топлива в морские порты по трубопроводам для тех производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% своей продукции.

Вместе с тем было принято решение ввести заградительную пошлину на экспорт для организаций, которые не занимаются производством топлива. Размер платежа составит 50 тыс. рублей за тонну. Также правительство повысило нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже.

Отмена запрета на экспорт бензина может стать «следующим этапом», однако действовать необходимо по обстановке, заявил 7 октября министр энергетики Николай Шульгинов. Принятое правительством постановление должно помочь стабилизации ситуации на топливном рынке, отметил он.

В 81 регионе России зафиксировано снижение цен на топливо, заявил 9 октября вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что введённый правительством в сентябре 2023 года временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива для нормализации ситуации с ценами на внутреннем рынке нефтепродуктов стал эффективной мерой, поскольку ограничения помогли насытить внутренний рынок топлива.