Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Израильские военные начинают масштабную атаку на центры группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

«ЦАХАЛ сейчас начинает масштабную атаку на многие центры террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Он подчеркнул, что перекрыта подача в регион электричества, газа и продовольствия.

Ранее армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки, которой подвергся Израиль утром 7 октября. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, отдан приказ о мобилизации резервистов.

Нетаньяху призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию. Израильские войска превратят в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС, предупредил он.