Москва, 9 октября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Кремль в вопросе проведения выборов исходит из требований Конституции России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 октября журналистам.

Он прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова перенести выборы президента России из-за проведения СВО. Песков напомнил, что президент Владимир Путин говорил о необходимости проведения выборов, в Кремле ориентируются на это.

Путину вряд ли даже теоретически кто-то может составить конкуренцию на выборах, добавил Песков.

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