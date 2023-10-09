Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В Израиле военные задержали в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан 29 боевиков ХАМА, сообщили 9 октября в пресс-службе израильской армии.

IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

«В регионе Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан), а также в районе долины реки Иордан были задержаны 29 боевиков террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек.