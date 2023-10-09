Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Вблизи международного аэропорта Бен-Гурион упала одна из ракет, выпущенных по центру Израиля из сектора Газа. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их словам, в здании аэропорта сработали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Данных о возможных пострадавших пока нет.

Как передавало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Он подчеркнул, что перекрыта подача в регион электричества, газа и продовольствия.

Вооружённые люди проникли в израильский кибуц Саад вблизи сектора Газы, идёт перестрелка. Кибуц Саад расположен рядом с сектором Газа и городом Сдерот.

В Иерусалиме прогремели взрывы, в результате обстрелов города со стороны ХАМАС есть раненые. Перед этим в ХАМАС заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву. Там назвали удар ответом на обстрелы израильской армией жилых домов в секторе Газа.