Стокгольм, 9 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Нобелевскую премию по экономике 2023 года присудили американке Клаудии Голдин. Об этом 9 октября объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции.

Отмечается, что награда будет вручена за улучшение понимания роли женщин на рынке труда.

«Понимание роли женщины на рынке труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, следует устранить в будущем», — отметила председатель комитета по присуждению премий в области экономических наук Якоб Свенссон.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Нобелевскую премию по экономике присудили бывшему главе Федеральной резервной системы (ФРС) США Бену Бернанке, а также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Награда вручена за исследования банков и финансовых кризисов.