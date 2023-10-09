Вашингтон, 9 октября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы начала открытого вооружённого конфликта на территории Израиля, так же, как и на Украине.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Ужасный конфликт в Израиле, так же как и на Украине, не произошёл бы, будь я президентом — шансов ноль», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший президент США назвал виновником обострения ситуации на Ближнем Востоке действующего главу американского государства Джозефа Байдена. Деньги американских налогоплательщиков были переданы Палестине, и именно на эти деньги ХАМАС готовил свою атаку, заявил Трамп.

Также бывший президент США отмечал, что радикальное палестинское движение решилось на осуществление атаки на Израиль прежде всего потому, что считает США «слабым» и не способным на эффективную помощь Израилю. В случае переизбрания на пост президента Трамп пообещал продолжать помогать Израилю и перестать оказывать какую-либо помощь Палестине.

Утром 7 октября движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, кроме того, были захвачены несколько населённых пунктов. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 человек и пострадали более 2000 человек, также сообщалось, что более 100 человек были взяты в плен. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службе призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информация о пострадавших гражданах России не поступала, сообщил журналистам 9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Угасить пылающий в этом регионе долгие десятилетия огонь противостояния может быть пока нерешаемой задачей, но повлиять на судьбу взятых в заложники граждан Израиля и в целом на образ действий ХАМАС стоит попытаться, отмечал ранее в своей публикации обозреватель ИА Регнум, православный публицист Сергей Худиев.