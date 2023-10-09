Москва, 9 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Действия украинской государственной аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ в государстве. Об этом сообщил телеканал «Прямой», ссылаясь на письмо конструкторского бюро (КБ) «Луч», адресованное премьеру Украины Денису Шмыгалю.

VoidWanderer Ракетный комплекс «Ольха»

Отмечается, что в конструкторское бюро «Луч», где выпускают критические для вооружённых сил виды вооружения (крылатые ракеты «Нептун», ракетные комплексы «Ольха», противотанковые ракетные комплексы «Стугна») снова пришла с проверками государственная аудиторская служба.

На предприятии отметили, что украинские депутаты отменили выводы государственной аудиторской службы страны, согласно которым вся прибыль поставщиков минобороны была расценена как «убытки государства».

Уточняется, что, несмотря на это, государственная аудиторская служба всё ещё имеет претензии к бюро «Луч». Многомиллионные претензии со стороны госаудитслужбы чреваты полной остановкой производства, указывается в сообщении.

В конструкторском бюро призывали Шмыгаля принять законопроект, который во время действия военного положения предусматривает мораторий на проверки предприятий, производящих военную технику и вооружение.

Ранее Государственная аудиторская служба Украины после проверки контрактов, заключенных с минобороны, заявила, что «украинские производители, сотрудничающие с министерством, не должны закладывать прибыль в контракты с государством».

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине начали изготавливать снаряды 155 мм калибра, которые являются стандартом НАТО, также было налажено производство морских дронов и беспилотников большой дальности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины. Он также отметил, что руководство Российской Федерации ведет учёт и подсчёт остатков вооружений на складах на Украине. Путин также отметил, что специалисты отслеживают, что на Украине могут произвести, в какие сроки, как они могут вести подготовку персонала и многое другое.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».