Москва, 9 октября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Рона Игина, мать гендиректора структуры «Росатома» и бывшего подполковника ФСБ Игоря Игина скончалась, пока её сын находится под арестом в СИЗО. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Игин просил смягчить ему приговор на домашний арест, чтобы ухаживать за пожилой женщиной.

Иван Шилов ИА Регнум

Защитники 62-летнего Игоря Игина ранее пытались оспорить решение Замоскворецкого районного суда об избрании меры пресечения и замены СИЗО на домашний арест. Причиной для апелляции было названо беспокойство о состоянии здоровья пожилой матери обвиняемого. Суд не посчитал эти основания достаточными на фоне тяжести преступления. Игин был направлен в СИЗО до 24 сентября, после меру пресечения продлили ещё на месяц, до 24 октября. 94-летняя Рона Афанасьевна Игина скончалась 5 октября.

«В квартире на улице Новочеремушкинской было обнаружено тело 94-летней женщины. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Игин Игорь Михайлович родился 15 марта 1961 года. Он бывший офицер запаса ФСБ и с 2018 года возглавляет ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», входящий в госкорпорацию «Росатом». Предприятие является единственной в России организацией, уполномоченной вести деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов. Оно отвечает за создание и эксплуатацию пунктов финальной изоляции радиоактивных отходов, принимаемых у производителей для безопасного захоронения.

24 июля 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве. Игоря Игина задержали 26 июля по обвинению в получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проходят ещё три его соучастника, их подозревают в «посредничестве во взяточничестве». В квартире обвиняемого прошли обыски, в ходе которых было изъято 2 000 000 рублей. По версии следствия, Игин замешан в получении взяток на сумму 132 500 000 рублей. По данным оперативников, гендиректор получил эти деньги за несколько контрактов и обещание сотрудничества с одной из компаний из Санкт-Петербурга. Свою вину обвиняемый не признал. Он также заявил, что изъятые у него 2 000 000 рублей — это «гробовые» деньги, которые он приготовил на случай похорон своей матери, сообщило издание BFM.ru.

27 июля Замоскворецкий районный суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 сентября 2023 года. Адвокат Игина пытался обжаловать это решение, ссылаясь на здоровье пожилой матери обвиняемого, и просил отправить его под домашний арест, чтобы Игин мог ухаживать за Роной Афанасьевной. Но прокурор настаивал на заключении под стражу, и суд оставил первоначальное решение без изменений.

«Представленная в суд апелляционной инстанции выписка из медицинской карты в отношении мамы обвиняемого не является основанием для изменения ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорилось в апелляционном постановлении.

Позже меру пресечения продлили ещё на месяц до 24 октября.