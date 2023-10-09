Иерусалим, 9 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Иерусалиме прогремели взрывы, в результате обстрелов города со стороны ХАМАС есть раненые. Об этом 9 октября сообщает Gaza Now.

Chen Junqing/Global Look Press Иерусалим

Перед этим в ХАМАС заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву. Там назвали удар ответом на обстрелы израильской армией жилых домов в секторе Газа.

В Иерусалиме, Тель-Авиве, а также центральной части Израиля работают сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек.