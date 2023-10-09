Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Боевые действия в городах на территории Израиля завершены, передаёт 9 октября Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

IMAGO/FADI AMUN

При этом представители ЦАХАЛ допускают, что на территории населённых пунктов, куда ранее ворвались бойцы ХАМАС, всё ещё есть вооружённые лица. Ведётся эвакуация жителей, также израильские военные прочёсывают территорию, отметили в пресс-службе.

Ранее утром 9 октября представители ЦАХАЛ сообщали, что боевые действия продолжаются на территории семи общин на юге страны у границы с сектором Газа.

Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, кроме того, были захвачены несколько населённых пунктов. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 человек и пострадали более 2000 человек, также сообщалось, что более 100 человек были взяты в плен. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа.

8 октября сообщалось, что власти Израиля приняли решение о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службе призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают в круглосуточном режиме, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информация о пострадавших или нуждающихся в помощи гражданах России не поступала, сообщил журналистам 9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наиболее вероятный сценарий развития конфликта — продолжение его активной фазы на протяжении нескольких недель, в течение которых ХАМАС исчерпает ресурсы для дальнейшего масштабного ведения военных действий, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум российский политолог Георгий Бовт.