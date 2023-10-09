Вашингтон, 9 октября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Североатлантический альянс глубоко озабочен похищением и убийствами граждан стран НАТО в Израиле, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

Ilan Assayag/Global Look Press

«Мы глубоко озабочены сообщениями, что граждане нескольких государств НАТО были похищены и убиты в ходе нападений в Израиле», — сказал он на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Он также выразил уверенность, что страны НАТО «обеспечат безопасность своих граждан в Израиле».

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек.