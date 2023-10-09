Москва, 9 октября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Решение США направить военную помощь Израилю станет одним из проявлений тенденции к сокращению военной поддержки киевского режима со стороны Запада. Это прогнозировали в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября журналистам.

Mauricio Campino/Global Look Press

Спецоперация — это самостоятельный процесс, который реализуют Вооружённые силы России по указаниям верховного главнокомандующего, тогда как ситуация в Израиле — это «другие события», сказал Песков, комментируя военную поддержку Израиля со стороны США и её влияние на ход СВО.

«Там всё идет по плану», — сказал представитель Кремля о ходе СВО.

Он подчеркнул, что заинтересованность Запада в «накачивании киевского режима вооружениями» снижается. В Киеве в этой связи звучат «ревнивые заявления».

В Москве неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима оружием с финансовой, эмоциональной, технологической точек зрения так или иначе пойдёт в тенденцию на снижение, добавил Песков.

Он добавил, что деньгам свойственно заканчиваться, средства перенаправляются на новые потребности. Вопрос о том, на что именно идут деньги иностранных налогоплательщиков — на повестке дня, в Кремле наблюдают за этим.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден поручил выделить Израилю дополнительную помощь в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Американский лидер регулярно получает доклады о ситуации на Ближнем Востоке.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле. При этом США, по его словам, придётся работать на два фронта, иначе все поймут, что они не выносят бремени «глобального лидерства».