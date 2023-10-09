Москва, 9 октября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Главный раввин России Берл Лазар помещён в одну из московских больниц. Об этом сообщает 9 октября РЕН ТВ.

Viktor Chernov/Global Look Press Главный раввин России Берл Лазар

Официальный представитель раввина Борух Горин рассказал, что Берл Лазар участвовал в субботних праздничных танцах и упал. Это произошло в синагоге в Марьиной Роще.

«Вроде ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой», — сказал Горин.

8 октября иудеи отмечали Симхат Тора («радость Торы»), этот праздник следует за Суккотом — «праздником шалашей». В праздник Симхат Тора проводят совместные танцы и трапезу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Берл Лазар заявил, что Россию унизили, когда не пригласили на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Он подчеркнул, что любому народу нужно уметь находить способы быть благодарным тем, кто смог спасти его от уничтожения.