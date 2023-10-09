Москва, 9 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. И американские власти, и страны Евросоюза знали о том, что Киев перепродаёт поставляемое ему оружие на Ближний и Средний Восток ещё с 2014 года, а потому ни для кого не стало удивлением, на самом деле, когда западное оружие применили против Израиля. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Андрей Стенин/РИА Новости

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американское оружие, которое поставляли Украине, по итогу оказалось на Ближнем Востоке и теперь используется в кровопролитных столкновениях. По словам французского политика, об этом предупреждали, и сейчас утечка оружия с Украины привела к «организованному мировому хаосу».

«Это не секрет, об этом говорили многие. После развала Советского Союза Украина стала крупнейшим экспортёром российского оружия, доставшегося ей в наследство. А после 2014 года она стала получать западное оружие, которое также перепродавали. И об этом все догадывались или даже знали, потому что создавались даже комиссии в Конгрессе США и группы для журналистских расследований, которые это фиксировали», — рассказал Подберёзкин.

По его словам, в 90-е годы прошлого столетия Киев распродавал огромные запасы вооружения практически за бесценок. И когда в 2014 году в верхах Украины сменился режим, то этот процесс не прекратился, и более того, усугубился.

«Тогда началось дожимание практически до разграбления украинского ВПК. Особенность этому процессу придали поставки западного вооружения из стран Европы и США после 2014 года. Этот процесс протекал небесконтрольно и с участием власти. Поэтому это оружие — современное, наукоёмкое и сложное, вопреки всем нормам торговли военно-технического сотрудничества, попадало в Северную Корею и в другие страны, в том числе на Ближний и Средний Восток», — поделился военный эксперт.

Он допустил, что оружие могли поставлять по морю из Одессы, что могло достаточно облегчить доставки. По мнению Подберёзкина, ситуация с вооружёнными столкновениями между Израилем и Палестиной могла бы стать уроком для западных стран.

«Парадокс заключался в том, что часть американского оружия, которое хранилось в Израиле и оттуда поставлялось Украине, потом оказалось задействовано против самого же Израиля. То есть своё оружие по ним же и ударило. И европейцам с американцами стоило бы взять это принцип бумеранга себе на заметку», — отметил Подберёзкин.

Сейчас же, по мнению военного эксперта, когда вскрылся факт перепродажи западного оружия в другие страны, никаких существенных изменений в поставках для Украины не будет, поскольку Вашингтон ещё не потерял интерес к украинскому конфликту. Однако, как заметил эксперт, у Киева уже осталось крайне мало запасов оружия, а потому США теперь могут ещё активнее шантажировать и использовать украинские власти для своих разных целей.

О вероятности попадания на чёрный рынок западного оружия, поставляемого Украине, неоднократно сообщали многие политики и эксперты. Так, 8 октября член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин написала, что палестинские радикалы могут использовать в боях против израильтян оружие, которое было поставлено Украине странами Североатлантического альянса. Парламентарий призвала проверить эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы ДНР Ян Гагин высказал мнение о том, что ХАМАС может воевать с израильтянами оружием, поступившим с чёрного рынка, где Украина активно сбывает полученные от НАТО и от Израиля вооружения. В израильских солдат сейчас, возможно, стреляют их же оружием, отметил Гагин. На чёрный рынок оно поступает с Украины постоянно, бесконтрольно и в больших объёмах.

В конце августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон отправляет технику на миллиарды долларов, и большая её часть исчезает, вполне вероятно, на чёрном рынке.

По словам американского журналиста Сеймура Херша, ВСУ получает оружие от стран Запада и нередко сбывает его на чёрном рынке. На Западе «возникли огромные опасения», касающиеся перепродажи украинской армией оружия, отметил журналист и добавил, что тем не менее Запад предпочитает замалчивать эту проблему. Так, примерно полгода назад телеканал CBS выпустил на эту тему материал, но затем его пришлось отозвать.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил утром 8 октября о завершении Армией обороны Израиля первой фазы операции «Железные мечи», начатой 7 октября в ответ на ракетную атаку со стороны сектора Газа. Он обвинил палестинское движение ХАМАС в развязывании войны против Израиля и пообещал жёсткий ответ.