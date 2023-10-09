* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 октября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы вновь оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки иностранного агента, в этот раз ей был назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что суд признал Лазареву виновной в производстве материалов, их распространении в сети Интернет без указания на то, что данные материалы произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в июне Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Она была признана виновной по ст. 19.34 ч .4 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Бывшая телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что радуется атакам беспилотников на российские города.