Москва, 9 октября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Россия последовательно расширяет круг сторонников и становится ключевым элементом нового многополярного миропорядка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, отстаивая интересы мирового большинства, Россия последовательно расширяет круг своих сторонников на международной арене.

«И, безусловно, становится одним из ключевых элементов нараждающегося многополярного миропорядка», — сказал он в обращении к участникам международной конференции «Формирование и смена международно-политических систем. Опыт истории для современного миропорядка».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что Соединённые Штаты со своими союзниками ввязались в украинский конфликт, используя нереалистичные прогнозы о якобы возможности краха российской экономики за несколько месяцев из-за санкций. Однако западные государства неверно оценили потенциал России, в результате чего просчитались в намерении победить её на поле боя.

Глава СВР отметил, что в начале 2022 года он ознакомился с «совершенно фантастическими» западными прогнозами, в которых в том числе предсказывался крах экономики России из-за усиливающихся санкций за считаные месяцы.