Вашингтон, 9 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Российские военные заманили большое число солдат ВСУ в котёл в районе города Купянска Харьковской области. Об этом 8 октября заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Станислав Красильников/РИА Новости

«По имеющимся данным, Россия заманила в котёл огромное количество украинских солдат», — сказал Джонсон.

Он добавил, что российские военные лишили украинских бойцов возможности пополнять запасы.

По его словам, когда котёл закроется, у ВСУ останется лишь два выхода из ситуации: либо солдаты будут уничтожены, либо им придётся сдаться.

Джонсон отметил, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины.

Как ранее передавало ИА Регнум, командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь сообщил, что контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, едва успев начаться, и украинское командование уже готовит город к обороне. Он подчеркнул, что ВСУ пытаются строить укрепления, но их уничтожают российские авиация, артиллерия и системы залпового огня.