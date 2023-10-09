Москва, 9 октября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Атакуя Запорожскую АЭС, киевский режим в первую очередь преследует террористические цели, рассчитывая шантажировать Россию и другие страны атомной катастрофой, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он заявил 9 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признания руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую АЭС должны стать холодным душем для ООН и отрезвить граждан государств — членов НАТО.

«Буданов фактически признал ранее поступавшую от России информацию о том, что ВСУ рассматривают Запорожскую АЭС как цель для атак, которые могут привести к повреждению объекта и экологической катастрофе в регионе, — сказал Мендкович. — Киев ранее отрицал эту информацию. Но сейчас сам факт многочисленных атак публично подтверждён Будановым. Из этого можно, во-первых, сделать вывод о террористической тактике режима, а во-вторых, об опасности ВСУ для региона в целом. Потому что повреждение атомных станций может обернуться очень серьёзными последствиями для региона. В том числе и для государств Восточной Европы».

Мендкович подчеркнул, что, атакуя Запорожскую АЭС, Киев в первую очередь преследует террористические цели. Контроль над атомным объектом на контролируемой Россией территории означает возможность шантажировать Москву (а заодно и третьи страны) атомной катастрофой. Поскольку в Киеве понимают, что военным путём они победить не могут, а все их попытки проваливаются, то они делают ставку на террористическую тактику.

По мнению эксперта, теперь Россия должна постоянно подчеркивать признание Буданова как доказательство террористической деятельности Киева. Однако серьёзных шагов по линии ООН или Совбеза ООН, как полагает Мендкович, здесь ждать не стоит из-за права вето США.

«Вашингтон фактически является хозяином киевского режима и использует его как раз для сознательной террористической деятельности против России, — сказал Мендкович. — Однако слова Буданова нужно использовать в информационной сфере, чтобы раскрывать перед европейским населением террористическую суть властей Украины. В конце концов, Словакия уже отказалась от его поддержки. Частично её уже ограничили Венгрия и Польша. И мы должны добиваться создания пояса изоляции вокруг преступного киевского режима».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Буданов признал три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС). В беседе с изданием NV он сообщил, что первая попытка атаки состоялась в августе 2022 года, когда сотрудники спецназа Украины переплыли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы организовать на левом берегу плацдарм и захватить ЗАЭС, однако были вынуждены отступить из-за натиска российских сил. После этого предпринималось ещё две попытки высадиться на левом берегу Днепра, но благодаря противодействию Вооружённых сил России они провалились.

Комментируя эти слова Буданова, Захарова напомнила, что Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Кроме того, МИД РФ неоднократно заявлял, что режим Зеленского шантажирует европейцев, используя станцию в качестве грязного ядерного оружия.

До этого ИА Регнум уже сообщало, что спецназ сил специальных операций ВСУ, подготовленный британскими инструкторами, намерен предпринять действия по захвату Запорожской АЭС.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, на ЗАЭС отработали все возможные варианты действий на случай атаки вооружённых сил Украины.