Москва, 9 октября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В аэропорту Внуково столкнулись с техническими неполадками в системе обработки багажа. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что в Международном аэропорту Внуково выявили технические неполадки в системе обработки багажа. Несмотря на это багаж принимался и выдавался через негабарит.

В пресс-службе уточнили, что специалисты уже устранили неисправности.

Как передавало ИА Регнум, ранее в компании «Аэрофлот» сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo («Сирена-тревел»), который привёл к затруднениям с регистрацией в аэропортах. Пассажиров предупредили, что в аэропорту Шереметьево из-за сбоя задержан вылет семи рейсов. В авиакомпании «Победа» сообщили, что проводят регистрацию в ручном режиме. Пассажиров попросили заранее приезжать в аэропорт. Позже работа системы бронирования Leonardo была восстановлена.