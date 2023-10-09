Москва, 9 октября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Газпромбанк провел мероприятие по посадкам деревьев в парке «Ходынское поле» в Москве. Всего было высажено 20 китайских можжевельников в честь облигационных сделок, номинированных в китайских юанях в 2022–2023 гг., где банк выступил в числе организаторов.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк посадил можжевельники в Москве в честь облигаций в юанях

Кроме того, Газпромбанк установил вблизи посаженных деревьев четыре шезлонга с памятными табличками для отдыха посетителей парка.

Традиционно в качестве символа, призванного подчеркнуть значимость завершенной сделки и сохранить память о событии, используется «томбстоун» — настольный пластиковый сувенир. Инициатива Газпромбанка направлена на то, чтобы сделать памятным знаком завершенной сделки на рынках капитала России не предмет из сложноутилизируемого материала, а живое дерево — «зеленый томбстоун», который способен принести пользу экологии. Банк планирует и в будущем продолжать эту инициативу, надеясь, что она станет новой национальной рыночной традицией.

С приветственным словом выступили первый заместитель министерства экономического развития Илья Торосов, заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко, председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, а также посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов. Также участниками мероприятия стали представители Газпромбанка, компаний-эмитентов выпусков облигаций в юанях: РУСАЛа, «Полюса», Роснефти, «Норильского никеля», «Сегежа групп», «ФосАгро», «Южуралзолото», Совкомфлота, ЕвроСибЭнерго, ЕАБР, Посольства Китайской Народной Республики в России, а также ведомств, финансовых и общественных организаций: правительства Российской Федерации, министерства экономического развития, комитета Совета Федерации по международным делам, Банка России, Московской биржи, ВООП, межотраслевой экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН.

«Сегодня мы продолжаем новую светлую традицию по замене традиционных томбстоунов посаженными живыми деревьями. Таким образом с новой, неожиданной, стороны внедряем повестку устойчивого развития на финансовом рынке России», — отметил первый вице-президент Газпромбанка — глава блока рынков капитала Денис Шулаков. «Как каждая отдельная сделка является небольшим шагом к экономическому развитию, так и каждое посаженное дерево, взятое по отдельности, хоть еще и не лес, но уже росток жизнеутверждающей энергии», — добавил он. По словам вице-президента банка, внедрение традиции позволит через какое-то время увидеть своими глазами, что в больших делах мелочей не бывает.

Ранее представители Газпромбанка, группы Газпром и администрации Санкт-Петербурга высадили в Парке 300-летия Санкт-Петербурга тридцать три плодово-ягодных дерева — вишни и яблони, а также установили лавочки с памятными табличками. Количество деревьев соответствует числу реализованных сделок по размещению ценных бумаг компаний группы, где организатором размещений которых выступил Газпромбанк.