Москва, 9 октября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Движение по автомобильной части Крымского моста будет приостановлено 10 октября. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

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Отмечается, что на автоподходах к мосту будут введены ограничения в период с 10:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

В ведомстве попросили водителей заранее планировать поездки и следить за информацией.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября дважды перекрывали движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. До этого движение также приостанавливали, однако спустя один час возобновили.

14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что с опережением графика открыли левую часть Крымского моста, пострадавшую в результате теракта в ночь на 17 июля. Ремонтные работы были проведены за 59 дней. Полное открытие движения по мосту после замены второго повреждённого пролётного строения намечено на 1 ноября.