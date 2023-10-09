Анкара, 9 октября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Стоимость турецкой лиры к американскому доллару 9 октября обновила исторический минимум, впервые преодолев отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.

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Так, курс доллара вырос до максимальных 28,34 лиры по состоянию на 8:47 мск. К 10:00 мск курс лиры скорректировался до 27,7 лиры.

Долгое время турецкий центробанк отказывался от повышения ставки рефинансирования для снижения уровня инфляции, несмотря на то что она достигла рекордных значений. Так, впервые за два года ставку повысили в июне, с 8,5% до 15%. Однако цены в Турции продолжили стремительно расти, месяцем позже годовая инфляция в стране составила 47,8%, поднявшись почти на 10 процентных пунктов по сравнению с прошедшим месяцем.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа курс лиры в Турции упал до 27,01 лиры за один доллар США, что стало историческим минимумом. За евро давали около 29,6 лиры. Обесценивание турецкой валюты возобновилось после 17 июля 2023 года, когда в России сообщили о выходе из зерновой сделки.