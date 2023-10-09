Москва, 9 октября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую АЭС должны стать для ООН холодным душем. Об этом 9 октября заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Кирилл Буданов

«Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Всё, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение», — сказала Захарова.

Она отметила, что российский МИД неоднократно заявлял, что режим Зеленского шантажирует европейцев, используя станцию в качестве грязного ядерного оружия.

Захарова напомнила, что представители ООН на протяжении длительного времени заявляли, что якобы не могут определить направление удара по ЗАЭС.

По её словам, признание Буданова должно вывести население стран НАТО из гипнотического сна.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Буданов признал три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить ЗАЭС. По его словам, первая попытка состоялась в августе 2022 года, когда бойцы украинского спецназа на быстроходных лодках переплыли Каховское водохранилище, чтобы организовать плацдарм на левом берегу Днепра и захватить станцию. Но они были вынуждены отступить из-за натиска российских сил. Позднее были ещё две попытки высадиться на левом берегу, но ВС России отразили атаки танками и другой тяжёлой техникой, поэтому операция по захвату объекта полностью провалилась.