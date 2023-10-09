Киев, 9 октября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. У ВСУ нет достаточного количества средств противовоздушной обороны, чтобы противостоять российским авиабомбам. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Евгений Биятов/РИА Новости Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э

По её словам, российские военные понимают, что у ВСУ нет адекватных средств реагировать на бомбардировки, в частности, не хватает сил противовоздушной обороны, нет истребителей, которые могли бы ликвидировать самолёты, которые выпускают эти бомбы.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России нанесли удары по складам авиационных средств поражения украинских военно-воздушных сил около Дубиевки в Черкасской области и Огурцово в Харьковской области. У Огурцово также уничтожили склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

В Минобороны также рассказали об уничтожении складов топлива для авиатехники ВСУ на аэродромах Озерное у Житомира и Миргорода в Полтавской области. Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по живой силе и военной технике противника в 121 районе.

Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии в Херсонской области.