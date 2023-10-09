Вашингтон, 9 октября, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Воюющие на стороне ВСУ и получающие ранения американские наёмники лечатся и восстанавливаются в Европе, пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам американских наёмников, им оказывают минимальное лечение в спартанских условиях.

«Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», — цитирует издание одного из наёмников.

Другой, получивший осколочные ранения ног, рук и шеи, поделился, что на Украине провести операцию ему обещали лишь через месяц.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре российский военный с позывным Кортес спас раненого украинского военного от обстрела ВСУ. Украинские военные открыли огонь по своему же раненому бойцу, чтобы тот не попал в плен живым.

В конце сентября раненый сержант ВСУ стал дезертиром из воинской части после отказа украинского командования в лечении. Военнослужащий рассказал, что в госпитале в Виннице ему провели операцию, в ходе которой не удалось полностью удалить осколки. Из-за этого он не может полноценно владеть рукой.