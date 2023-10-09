Вашингтон, 9 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наносят разрушительные удары по ВСУ управляемыми авиационными бомбами, пишет Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум

«После них остается кратер таких размеров, что в нем можно закопать танк или несколько машин», — цитирует издание слова бойца ВСУ.

Издание пишет, что используемые ВС России управляемые авиационные бомбы гораздо точнее, чем обычные фугасные авиабомбы. Кроме того, благодаря их размеру они способны наносить существенный урон противнику, заключили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября украинская армия понесла самые крупные потери среди командного состава за всё время спецоперации во время удара ВКС России по штабу отдельной тактической группы «Соледар» в Александро-Калиново.

Выявить штаб помогла космическая разведка, а нанести удар помогли появившиеся недавно на вооружении российских сил авиационные бомбы большой мощности ФАБ-1500.