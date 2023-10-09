Москва, 9 октября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Москва рассматривает возможность встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что диалог России, Армении и Азербайджана по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда не прерывался.

«Мы надеемся, что такие контакты будут продолжены. Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ», — приводит ТАСС его слова.

Галузин добавил, что азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие.

«И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдёт ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах», — отметил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 октября напомнил, что руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана. В Праге осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал азербайджанскую территорию в границах, включающих Нагорный Карабах. Позже глава республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписалуказ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорилисьсложить оружие. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев. При этом 20 сентября в Карабахе обстреляли их автомобиль. Несколько миротворцев погибли, в том числе замкомандующего российским контингентом в регионе Иван Ковган. Баку пообещал наказать виновных в гибели российских военнослужащих.

7 октября в Минобороны России сообщили о сворачивании поста в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.