Москва, 9 октября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Москва считает абсолютно недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту так называемого Международного уголовного суда (МУС) и не видит здесь никакого поля для диалога. Об этом заявил 9 октября замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА Регнум

В Москве рассчитывали, что Армениявоздержится от такого шага, отметил он.

«Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный», — сказал Галузин.

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